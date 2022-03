Chi è Morten Hjulmand, il nome nuovo per il centrocampo dell’Inter

L'identikit del giovane danese

Hjulmand è un mediano/centrocampista centrale roccioso e molto solido fisicamente. Molto forte in interdizione e nel gioco aereo, il 22 enne danese dà l'impressione di essere un ragazzo serio e molto ligio al dovere. Non particolarmente propenso al supporto della manovra offensiva o agli inserimenti, è principalmente un centrocampista di rottura, bravo a far valere il proprio fisico imponente su tutti i pari ruolo. Nonostante preferisca rompere l'azione che costruirla, Hjulmand ha piedi discreti, con cui spesso non disdegna il lancio lungo per cercare di pescare i compagni in zone pericolose. Un mediano vecchio stampo, conscio dei propri limiti e che non si lancia inutilmente all'assalto. Un pilastro che non può certamente essere un vice Brozovic ma un'alternativa importante alle mezzali in partite in cui il fisico deve prevalere sulla tecnica.