Jonathan David resta un forte candidato come nuovo attaccante per il prossimo calciomercato estivo dell’Inter. L’attaccante canadese dovrebbe essere un ambito parametro zero visto che – a meno di clamorosi ribaltoni – non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Lille e il club nerazzurro ha preso contatti da tempo con l’entourage.

Tuttavia, la concorrenza sul classe 2000 è molto nutrita e proprio in Italia ci sta pensando seriamente anche la Juventus, oltre ad alcuni club esteri come l’Atletico Madrid e alle solite società di Premier League.

David è un nome che piace a diverse aree dell’Inter e per questo deve essere ritenuto un obiettivo concreto. Detto dell’apprezzamento di Oaktree come nuovo colpo in attacco, il canadese sarebbe molto utile anche da un punto di vista tecnico e quindi all’allenatore Simone Inzaghi, per almeno due motivi.

Le sue caratteristiche lo rendono infatti congeniale – secondo Tuttosport – ad agire sia da prima che da seconda punta nel tandem offensivo di Inzaghi, risultando ideale per giocare con tutti gli attaccanti attualmente presenti in organico (tolti Marko Arnautovic e Joaquin Correa, che saluteranno a fine stagione). Alla luce delle scadenze contrattuali previste, il secondo motivo è che David formerebbe un quartetto d’attacco super con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi, mettendo a disposizione di Inzaghi un’abbondanza offensiva in termini di affidabilità finora sconosciuta nei suoi anni a Milano.