Nuovo colpo Inter in attacco, c’è già il preferito di Oaktree?

L’Inter ha intenzione di piazzare un nuovo colpo in attacco per la prossima stagione, visti gli addii praticamente certi di due interpreti del reparto offensivo. Marko Arnautovic e Joaquin Correa vedranno infatti scadere il proprio contratto con i nerazzurri il 30 giugno 2025 e libereranno un consistente spazio salariale, utile per un nuovo investimento.

Il nome più accreditato nelle ultime settimane è quello di Jonathan David, attaccante del Lille che a sua volta diventerà parametro zero in estate a meno di colpi di scena, leggasi rinnovo al momento non in programma con il club francese. Secondo Tuttosport, il profilo del canadese risponderebbe a una serie di parametri fissati da Oaktree e per questo sarebbe gradito alla nuova proprietà americana dell’Inter, insediatasi nello scorso mese di maggio.

Il principale vantaggio non sarebbe il mancato esborso per il cartellino grazie al suo status di svincolato, anche perché Oaktree già in estate ha bloccato alcuni possibili colpi a parametro zero come Mario Hermoso. Semmai, l’aspetto cui prestare attenzione è l’età: David ha 24 anni e risponde in pieno alla questione anagrafica posta dagli americani, vogliosi di ringiovanire la rosa.

L’attaccante canadese (fin qui 8 gol stagionali) vanta inoltre un potenziale che garantisce ampi margini di crescita, quindi un sostanzioso incremento del valore del cartellino nei prossimi anni.