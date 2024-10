Pagano la clausola del bomber: offerta MONSTRE per lasciare l’Inter

A fronte degli ultimi pesanti infortuni avvenuti nei giorni scorsi, si è subito tornato a parlare di calciomercato in vista della finestra di gennaio. Per calciatori come Carvajal, Zapata o Bremer, infatti, la stagione si è già conclusa e i rispettivi club sono dunque alla ricerca di potenziali sostituti da inserire in organico il prossimo gennaio.

Al momento, invece, chi non ha in programma alcun movimento è l’Inter. Il club nerazzurro ha completato la propria rosa con l’innesto di Tomas Palacios, annunciato nell’ultimo giorno di mercato a poche ore dal gong. Nonostante Jonathan David sia uno degli obiettivi principali, è improbabile che Ausilio e Marotta decidano di muoversi già a gennaio per un calciatore in scadenza nel giugno 2025.

A sconvolgere i piani dell’Inter potrebbe essere solamente una cessione inaspettata e fuori programma. Questa mattina, infatti, Tuttomercatoweb ha riportato un forte interesse da parte del Paris Saint Germain nei confronti di Marcus Thuram. L’attaccante francese ha iniziato la stagione come meglio non poteva: ben due doppiette ed una tripletta nelle prime sette giornate di campionato.

Pare che il club parigino sia disposto a pagare la clausola rescissoria presente sul suo contratto con l’Inter da circa 85 milioni di euro. Un’offerta enorme dinnanzi alla quale il club nerazzurro non potrebbe chiaramente opporsi. La volontà dell’attaccante, che a Milano ha trovato l’ambiente ideale per far emergere tutto il suo talento, potrebbe comunque risultare decisiva.

La speranza dell’Inter è che ogni discorso possa essere rimandato al termine della stagione, quando sarà più facile programmare eventuali contromosse e trovare sul mercato un sostituto all’altezza del francese.