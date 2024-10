Esonero UFFICIALE: il nuovo allenatore sfiderà l’Inter

Lo Young Boys ha deciso di cambiare allenatore, esonerando ufficialmente Patrick Rahmen per affidare la panchina (ad interim) a Joel Magnim, tecnico dell’Under 21 che già in passato aveva guidato la prima squadra.

Rahmen paga l’avvio disastroso tanto nel campionato svizzero che in Champions League, visto che in entrambe le competizioni la squadra occupa l’ultimo posto. Nel torneo domestico, in particolare, ha collezionato solo 6 punti nelle prime 9 giornate con 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte. In Europa, invece, è arrivato il ko interno con l’Aston Villa (0-3) e poi quello a Barcellona (5-0). Lo Young Boys ha quindi la peggior differenza reti della competizione (-8) a pari merito con lo Slovan Bratislava.

Gli svizzeri affronteranno proprio l’Inter in Champions League mercoledì 23 ottobre (ore 21:00) al Wankdorf. Per i nerazzurri si tratterà comunque di una partita insidiosa, nonostante i pessimi risultati ottenuti fin qui dagli avversari: al campo da gioco in sintetico e alla collocazione in calendario fra i due big match con Roma e Juventus, adesso bisogna aggiungere il cambio di allenatore che spesso si rivela utile per dare una scossa immediata alle squadre in crisi.