Casadei ‘tradisce’ l’Inter: “Io milanista, Kakà il mio idolo”

Cresciuto nell’Inter, ma di fede milanista. Questa la confessione a Tuttosport di Cesare Casadei, centrocampista che con le giovanili nerazzurre ha trascorso quattro anni (dal 2018 al 2022) prima della cessione estiva al Chelsea, che su di lui investì una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Dopo aver cominciato nell’Under-21 dei Blues, è stato ceduto in prestito prima al Reading e poi al Leicester. A gennaio di quest’anno, tuttavia, l’allora tecnico Mauricio Pochettino ha deciso di richiamarlo in anticipo con la prima squadra, dove milita tuttora anche in virtù di un ottimo rapporto instaurato con il nuovo allenatore Enzo Maresca.

Queste le parole di Casadei sul passato all’Inter e il tifo per il Milan: “Paragoni? Ho ancora tanta strada da percorrere. Da bambino avevo come idolo Kakà e parteggiavo per il Milan. Sono però diventato professionista e la mia prima squadra in Serie A è stata l’Inter, con cui non nutro nessun rancore per la cessione”.