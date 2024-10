Trevisani difende Bisseck: “Tiro al piccione, il problema è un altro”

Le tre vittorie consecutive ottenute dall’Inter prima della sosta sono fondamentali, ma continuano a far discutere i problemi evidenziati in fase difensiva. La squadra di Simone Inzaghi ha già subito 9 gol in 7 partite, in quattro gare di campionato (Genoa, Milan, Udinese, Torino) ha subito due reti e da quattro partite consecutive in Serie A Yann Sommer vede violata la sua porta.

Sul tema si è espresso Riccardo Trevisani, partendo da quanto visto in Inter-Torino e poi allargando l’analisi all’inizio di stagione: “L’Inter mi dà sempre la sensazione di essere più forte dell’avversario, ma tende ad avere momenti di assopimento pericolosi. Stavolta hai vinto, ma contro un avversario in dieci hai preso due gol, di cui uno senza Zapata“.

Nel mirino è entrato Yann Bisseck, diretto responsabile proprio sul gol del colombiano: “Il problema non sono dei difensori, ma della fase difensiva. C’è il tiro al piccione a Bisseck che questa volta sbaglia, diversamente da Udine, dove sul gol di Kabasele non c’è difesa. Ma non sbaglia solo lui. L’Inter ha preso 9 gol in 7 partite: non sarà mica solo colpa di Bisseck? Il gol di Zapata è emblematico: festeggiano il 2-0 e l’uomo in più, ma mentre festeggiano prendono un gol da oratorio“.