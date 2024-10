Offerte per Thuram, l’Inter ha già deciso: “Si cautela così”

Marcus Thuram ha cominciato la stagione alla grande, segnando 7 gol in 7 partite di Serie A. Attualmente è il capocannoniere del campionato italiano insieme a Mateo Retegui: una statistica che fa rumore, considerando che il francese in carriera è arrivato al massimo a 15 gol stagionali. Di fatto, a ottobre siamo già a metà.

L’attaccante dell’Inter si sta facendo notare in tutta Europa a suon di reti e prestazioni, per cui è possibile che nelle prossime sessioni di calciomercato arrivino offerte importanti per accaparrarselo. C’è da ricordare, in tal senso, la clausola rescissoria inserita nel contratto di Tikus, pari a 85 milioni di euro. Di fronte a quella cifra, i nerazzurri avrebbero le mani legate, nel senso che sarebbe il giocatore a decidere il suo futuro.

Una sua cessione – secondo Tuttosport – sarebbe spiacevole per tutto l’ambiente nerazzurro che a livello sportivo e umano apprezza molto Thuram. Tuttavia, c’è da tenere in considerazione che si tratterebbe di una plusvalenza intera (visto l’arrivo a parametro zero dell’estate 2023) che ricalcherebbe un po’ l’operazione Onana al Manchester United.

È da leggere anche in questa direzione, stando sempre al quotidiano torinese, il forte interessamento per Jonathan David e in generale la ricerca di un nuovo attaccante per l’Inter. Vero che anche il canadese arriverebbe da svincolato, ma la concorrenza è forte: c’è il Barcellona ma anche club di Serie A come la Juventus.

Ciò significa che, per accaparrarsi la punta del Lille, servirebbe una proposta d’ingaggio molto importante, che renderebbe difficile credere a un suo arrivo come “quarta punta“. Per Tuttosport, dunque, l’arrivo di David potrebbe servire a cautelarsi in caso di addio a Thuram e il canadese si candiderebbe a diventarne l’erede.