Inter, nuovo attaccante a sorpresa: David non è l’unico nome

Siamo a ottobre, ma la ricerca di un nuovo attaccante per l’Inter in vista della prossima stagione è già cominciata. La impone le caratteristiche della rosa, ma anche le scadenze contrattuali di due attuali interpreti offensivi previste per il 30 giugno 2025: si tratta di Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Con gli addii dell’austriaco e dell’argentino, i nerazzurri libereranno oltre 20 milioni di euro a bilancio e ci sarà margine per un nuovo investimento sul calciomercato, anche per un profilo dall’ingaggio impattante.

Da giorni ormai il candidato forte sembra essere Jonathan David, classe 2000 che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Lille e quindi prossimo a diventare un ambito parametro zero. Come riporta Calciomercato.com, si tratta di un’occasione ghiotta, ma Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero riflettendo sull’opportunità di inserire un attaccante dalle caratteristiche diverse rispetto al canadese.

Un indizio arriva dal principale desiderio estivo nerazzurro in sede di mercato, ovvero Albert Gudmundsson. Svanito l’islandese che alla fine si è accasato alla Fiorentina, l’Inter potrebbe forse cercare un profilo simile, quindi più una seconda punta che un centravanti. Sempre secondo Cm.com, c’è ancora un po’ di tempo per pensarci ma non troppo: David come detto sarà svincolato, quindi la concorrenza può diventare agguerrita e urgere chiudere l’accordo con mesi d’anticipo.

Da vedere, inoltre, se l’attaccante del Lille sia realmente voglioso di ripartire dall’Italia. I nerazzurri dovranno valutare poi l’esborso per ingaggiarlo, visto che – come si apprende da fonti spagnole – David potrebbe costare all’Inter più del previsto.