Caso Ultras, via alle audizioni. Gazzetta: “Si parte da Inzaghi”

Dalla giornata di domani, i primi rappresentanti di Inter e Milan saranno convocati in procura per le audizioni, in quanto persone informate sui fatti. Dovranno rispondere – secondo La Gazzetta dello Sport – sul rapporto intrattenuto con alcuni degli arrestati.

Il primo tesserato a presentarsi davanti ai pm dovrebbe essere, sempre stando alla rosea, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Entro la fine di questa settimana dovrebbe essere anche il turno del vicepresidente Javier Zanetti, oltre al capitano rossonero Davide Calabria.

Successivamente sarà la volta di due ex difensori dell’Inter, ovvero Milan Skriniar e Marco Materazzi. Al termine della sosta nazionali – e quindi al rientro dalla Turchia – “dovrebbe essere convocato anche Hakan Calhanoglu“.