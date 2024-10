DAVID all’Inter rischia di costare MOLTO più del previsto

L’Inter cerca un nuovo attaccante sul calciomercato per la prossima stagione. I nerazzurri, infatti, a fine stagione saluteranno Marko Arnautovic e Joaquin Correa che andranno in scadenza al 30 giugno 2025 e quindi avranno la necessità di reperire una punta.

L’innesto offensivo potrebbe arrivare attraverso modalità cui il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio ci hanno largamente abituato negli ultimi anni, ovvero a parametro zero. Lo stesso Marcus Thuram, scatenato contro il Torino, arrivò a Milano da free agent nell’estate 2023 con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Il prossimo colpo di questo tipo potrebbe essere Jonathan David, attaccante del Lille che a giugno diventerà un ambito parametro zero, visto che non sembra nei programmi il con il club francese. Su di lui, però, ci sono anche gli occhi del Barcellona che – secondo Elgoldigital.com – starebbe pensando seriamente al canadese per rimpiazzare l’eventuale partenza estiva di Robert Lewandowski.

Da ciò che si apprende, l’entourage del classe 2000 avrebbe avanzato esose richieste pari a 10 milioni di euro di bonus alla firma. Un esborso importante che però è sempre più consueto per i parametri zero, basti pensare che l’Inter versò per Thuram 8 milioni di commissioni. Di certo, David è un nome caldo per l’Inter, come dimostrano i recenti contatti fra le parti.