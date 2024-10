BOMBER Thuram incoronato dai giornali: “Centravanti puro”

Tripletta ed espulsione “procurata”, con tanto di brutto colpo subito al tendine: Marcus Thuram ha fatto (quasi) tutto in Inter-Torino. L’attaccante nerazzurro ha segnato i primi due gol di testa, poi ha approfittato di un intervento indeciso di Vanja Milinkovic-Savic per affondare ancora e firmare la terza rete. Un’evoluzione vera e propria in “centravanti puro“, come lo definisce La Gazzetta dello Sport.

Ecco i voti dei giornali e quello di Passione Inter:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – “Prima tripletta italiana, seconda in carriera. Sta diventando un centravanti completo, non è più “solo” la spalla di Lautaro“.

CORRIERE DELLO SPORT 8,5 – “Prima causa il rosso a Maripan, poco dopo svetta su tutti di testa segnando l’1-0, ripetendosi poco dopo per il 2-0: è lo spacca-partita. E la chiude pure con la prima tripletta in nerazzurro. Straripante“.

TUTTOSPORT 8 – “L’uomo delle doppiette stavolta di gol ne fa tre, ridando il sorriso a un San Siro frastornato per i fattacci di cronaca che hanno fatto da cornice al match“.

PASSIONE INTER 8 – “Provoca il rosso di Maripan, poi accontenta anche le richieste di Inzaghi che lo vuole più bomber: perfette la scelte di tempo e colpi di testa chirurgico per la terza doppietta stagionale. Nella ripresa si regala anche la tripletta“.