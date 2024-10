Thuram salta la nazionale? Inzaghi ha già chiarito una cosa

Marcus Thuram è stato il protagonista assoluto di Inter-Torino con la sua prima tripletta da quando è in Italia, seconda in carriera. Per ritrovare un altro tris, bisogna risalire a un palcoscenico e contesto ben diverso: era il 31 luglio, Tikus vestiva la maglia del Borussia Monchengladbach e affrontava l’Oberachern in Coppa di Germania.

Nella serata magica del francese, però, c’è stato anche il duro colpo subito alla caviglia da Guillermo Maripan del Torino, espulso per un intervento molto pericoloso al 20′. E così l’attaccante dell’Inter, dopo averne fatti tre, ha chiesto il cambio al 68′: Simone Inzaghi lo ha sostituito con Mehdi Taremi.

Delle condizioni del francese, convocato dalla Francia di Didier Deschamps per gli impegni di ottobre, ha parlato lo stesso allenatore nerazzurro in conferenza stampa: “Thuram ha preso un colpo sul tendine e alla fine del primo tempo un po’ si lamentava, poi ha chiesto il cambio. Ora ha la borsa del ghiaccio, era contento per la vittoria ma anche un po’ preoccupato e lo sono anch’io. Valuteranno i nostri medici e quelli francesi. Speriamo che l’infortunio non sia nulla di grave“.

Inzaghi, dunque, ha fatto intendere che non sarà (solo) la Francia a dover gestire il problema fisico dell’attaccante. Anche l’Inter avrà, giustamente, voce in capitolo. È altamente probabile che il numero 9 nerazzurro parta ugualmente per raggiungere Deschamps e svolgerà gli esami in Francia, ma sicuramente i medici di nazionale e club si manterranno in contatto per decidere il da farsi e non rischiare nulla. I Bleus giocheranno giovedì 10 ottobre contro Israele e lunedì 14 ottobre in casa del Belgio.