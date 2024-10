DAVID-INTER, annuncio improvviso: “Contatti in corso”

La stagione dell’Inter è entrata nel vivo, con diversi impegni cruciali in arrivo nelle prossime settimane. La dirigenza nerazzurra, però, è già proiettata al futuro, con l’obiettivo di programmare le mosse per la prossima stagione. E nel taccuino interista è sottolineato il nome di Jonathan David.

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club avrebbe già mosso i primi passi per l’attaccante del Lille: nelle ultime settimane, infatti, sarebbero stati avviati i contatti per portarlo a Milano a costo zero la prossima estate.

L’obiettivo, chiaramente, è quello di anticipare la folta concorrenza per il centravanti canadese. Nonostante l’operazione a parametro zero, l’eventuale trasferimento di David avrà comunque cifre molto onerose tra commissioni e ingaggio.