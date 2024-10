Marelli smentisce la FAKE NEWS sul gol dell’Inter

Inter-Torino è stata la partita di Marcus Thuram, autore della prima tripletta in maglia nerazzurra. A gettare ombre sulla sua prestazione ci hanno pensato, però, alcuni anti-interisti sui social, lamentandosi di un fuorigioco di Darmian in occasione del terzo gol dell’attaccante francese.

Una fake news a tutti gli effetti, dal momento che il gol del momentaneo 3-1 è perfettamente regolare, come spiegato dall’esperto arbitrale Luca Marelli a DAZN. Darmian, infatti, passa davanti a Milinkovic-Savic dopo il colpo di testa di Lautaro, quando era in posizione regolare. Al momento della conclusione di Thuram, invece, non può esserci fuorigioco passivo, dal momento che il difensore nerazzurro non ostacola mai la visuale del portiere del Torino.