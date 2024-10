ANSIA Thuram, annuncio UFFICIALE sull’infortunio

Marcus Thuram è stato il grande protagonista di Inter-Torino, non solo con la tripletta segnata, ma anche con il fallo subito che ha portato all’espulsione di Maripan, cambiando di fatto la gara sullo 0-0. Un episodio che, però, potrebbe avere anche delle ripercussioni negative.

Nel secondo tempo, infatti, Thuram è dovuto uscire dal campo proprio per il dolore alla caviglia causato dal duro scontro di gioco. Una situazione che mette in agitazione il mondo Inter, con Simone Inzaghi che è stato il primo a lanciare l’allarme ai microfoni di DAZN.

Queste le parole del tecnico:

Thuram ha chiesto il cambio e non riusciva più a proseguire. Ha preso una grande botta sull’espulsione, penso sul tendine. Diceva che non riusciva più andare avanti. Speriamo non sia nulla di grave perché sappiamo l’importanza di Marcus per noi”.

Delle sue condizioni ha parlato lo stesso Thuram nella conferenza stampa post-partita:

“La caviglia mi fa un po’ male, mi è girata un po’. Adesso farò gli esami con il dottore e vedremo. Il mio obiettivo numero uno è aiutare la squadra: se poi arriva il gol, tanto meglio”