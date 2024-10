Al termine della vittoria contro il Torino, Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di DAZN e Sky Sport la vittoria per 3-2 dell’Inter nella sfida della 7a giornata di Serie A. Queste le sue parole:

SKY SPORT

GOL SUBITI – “Qualche gol subito di troppo? Partiamo dal fatto che questa squadra ha vinto 3 partite in una settimana. Dovevamo reagire dopo il derby e alla squadra non posso dire nulla. Abbiamo vinto meritatamente tutte e 3 le gare. Dobbiamo migliorare in certi aspetti e in questo momento paghiamo a caro prezzo tutto quanto. Non bisogna mai rilassarci. Stiamo lavorando tantissimo, anche dopo la Stella Rossa, sui dettagli da limare. I ragazzi hanno un grandissimo spirito. Una partita come oggi non può finire 3-2, con un vantaggio di un uomo e di 2 gol. Però vedere una squadra fare 3 partite così, posso solo dirgli bravi. Dobbiamo lavorare e dobbiamo prestare più attenzione nella nostra area. Non solo la difesa, ma tutta la squadra”.

INSOSTITUIBILI – “Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan insostituibili? In questo momento mi sembravano tre giocatori che potevano giocare 3 gare in una settimana. A Calhanoglu e Bastoni ho tolto ogni tanto 20 minuti e Mkhitaryan stasera uguale. Ho bisogno di tutti e tutti si allenano bene, e mi lasciano grandi dubbi quando devo fare la formazione. Non sono scelte mirate o studiate, ma derivano dall’allenamento”.

DIFESA – “Porta inviolata in Champions e tanti gol subiti in campionato? Ho cambiato interpreti e sono cambiati gli avversari. In Champions non abbiamo preso gol, ma potevamo prenderlo. Oggi e a Udine invece li abbiamo presi e c’erano meno avvisaglie. Sappiamo che ci sono momenti così e stiamo cercando di lavorarci. Sappiamo che quello che stiamo facendo non basta. Hanno grande predisposizione e ci stanno mettendo tutto. Stiamo lavorando sui dettagli e non lasciamo nulla al caso. Subiamo più del dovuto, ma sia qui che a Udine abbiamo meritato la vittoria”.

DAZN

GARE APERTE – “Non riusciamo a chiudere le gare? Ci stiamo lavorando e dobbiamo fare di più perché negli ultimi 2 giorni abbiamo lavorato benissimo e stiamo cercando di curare ancora di più i dettagli. Stasera abbiamo approcciato benissimo i 2 tempi e non può finire 3-2. Abbiamo creato tantissimo, ma in non possesso paghiamo il minimo e quindi dobbiamo fare di più. Però 3 vittorie dopo il derby non erano scontate e sappiamo che il nostro percorso sarà lungo”.

THURAM – “Thuram è cambiato? Per me anche l’anno scorso si integrava bene con Lautaro. Si stanno alternando molto e in questo momento sta attaccando con costanza la profondità ed è quello che gli chiediamo. Contro difese basse come nelle ultime gara abbiamo l’obbligo di farlo”.

SERIE A – “Antagoniste in Serie A? L’anno scorso non è stata una passeggiata, ma abbiamo avuto un percorso quasi infallibile, quasi impossibile da rifare. Ci sono tante squadre che si sono rinforzate per arrivare al nostro stesso obiettivo. Dire una favorita non mi piace. Ora c’è il Napoli in testa, poi abbiamo visto cosa sanno fare Juve e Milan in Europa, e anche l’Atalanta. Io sono concentrato sulla mia squadra. Ora ci concentreremo sulla ripresa che per noi sarà molto impegnativa”.

CONDIZIONI THURAM – “Thuram ha chiesto il cambio e non riusciva più a proseguire. Ha preso una grande botta sull’espulsione, penso sul tendine. Diceva che non riusciva più andare avanti. Speriamo non sia nulla di grave perché sappiamo l’importanza di Marcus per noi”.