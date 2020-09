Carta (ds Cagliari): “Trattiamo Godin: non è facile ma lui gradisce la destinazione”

Ieri è arrivata la clamorosa notizia di mercato, di un possibile passaggio del difensore dell’Inter Diego Godin al Cagliari. Oggi, durante la conferenza stampa di un altro giocatore acquistato dai rossoblù, sull’argomento è intervenuto il direttore sportivo dei sardi Pierluigi Carta.

Come riportato da TMW, il ds ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare Godin in Sardegna. Queste le sue parole: “Stiamo parlando di un campione assoluto, che non ha bisogno di nessuna presentazione. Un tipo di giocatore che può interessare a tanti club, anche al Cagliari”.

Continuando sugli sviluppi delle ultime ore: “Abbiamo avuto sia un approccio con l’Inter che con il calciatore, il quale ha espresso il suo gradimento per la destinazione”. In chiusura: “E’ una trattativa non facile che è ancora in fase embrionale. Se dovesse esserci un’occasione concerta di prenderlo non ce la faremo scappare. Sappiamo quanto può rappresentare per il Cagliari un giocatore come lui”.

