Il GIOIELLO dell’Inter in Premier: doppio affare e MEGA incasso

Con diversi mesi di anticipo rispetto al prossimo calciomercato estivo, l’Inter studia già una nuova possibile plusvalenza da mettere a segno. Uno dei talenti sotto il controllo del club nerazzurro, infatti, ha attirato l’interesse di diversi top club soprattutto in Premier League.

Come riportato questa mattina da Il Resto del Carlino, a fine stagione l’Inter potrebbe esercitare il diritto di recompra sul cartellino di Giovanni Fabbian. Il centrocampista, ceduto lo scorso anno al Bologna per 5 milioni di euro, potrà tornare in nerazzurro entro l’estate 2025 per una cifra pari a 12 milioni.

Un’idea concreta dalle parti di Viale della Liberazione almeno per due motivi. Innanzitutto perché il classe 2003 ha già evidenziato una crescita esponenziale nel primo anno in maglia rossoblù e potrebbe tornare utile anche nell’Inter del futuro di Simone Inzaghi. In secondo luogo, invece, perché già diversi club hanno bussato alla porta della società nerazzurra chiedendo informazioni sul centrocampista.

In particolare, un paio di club inglesi e la Roma hanno avanzato un primo interesse nei confronti di Fabbian. L’Inter, una volta esercitata l’opzione sul centrocampista, avrebbe dunque la garanzia di poter cedere subito il suo cartellino incassando circa il doppio rispetto all’investimento sborsato. Si parla infatti di una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro, un’opportunità invitante di mettere a segno una corposa plusvalenza.

Non è comunque escluso che il Bologna voglia presentarsi già a gennaio dall’Inter per chiedere di ritrattare il diritto di recompra nelle mani dei nerazzurri, così da poter avere la totale proprietà del cartellino di Fabbian.