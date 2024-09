Inzaghi PLASMA Bisseck: “Vale almeno 40 milioni”

L’Inter vista a Manchester in Champions League ha sorpreso in tanti. Non solo per la qualità della prestazione e la personalità mostrata sul terreno di gioco, ma anche per il coraggio delle scelte di Simone Inzaghi. Tra queste, c’è sicuramente quella di puntare su Yann Bisseck titolare.

Un attestato di fiducia importante per il difensore tedesco, arrivato in nerazzurro nell’estate 2023 in punta di piedi e capace di ritagliarsi sempre più spazio. Protagonista nel precampionato e poi titolare all’esordio in Serie A con il Genoa, Inzaghi lo ha rispolverato mercoledì sera contto il Manchester City.

Un percorso di crescita importante sotto le mani sapienti del tecnico interista, capace di lavorare bene anche con i giovani a dispetto di quanto affermato dai critici, che hanno portato anche un innalzamento del suo valore. Ad oggi, infatti, scrive Tuttosport, il suo cartellino non vale meno di 40 milioni di euro.

Una cifra importante per Bisseck, che già in estate sembrava essere finito nel mirino di alcuni top club europei. Per ora, però, l’Inter si tiene stretta questo patrmimonio tecnico in costante ascesa.