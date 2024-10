Il Messaggero su Frattesi: “All’Inter si accontenta, voleva tornare a Roma”

C’è ancora un grande ballottaggio nella testa di Simone Inzaghi in vista del big match di questa sera tra Roma e Inter. Il tecnico nerazzurro, infatti, dovrà gestire l’emergenza a centrocampo dettata dagli infortuni di Zielinski e Asllani. Nonostante sia al rientro dopo un mese di stop, Barella viene indicato in vantaggio rispetto a Frattesi per scendere in campo dal primo minuto. Ancora una volta, dunque, a vincere il duello dovrebbe essere il calciatore sardo.

Su Frattesi e sul suo ruolo nell’Inter, questa mattina ha dedicato qualche riga Il Messaggero. Il quotidiano, ricordato il suo passato alla Roma e alla Lazio, ha riportato un retroscena di mercato: “Un uomo buono per tutte le stagioni, per tutti gli allenatori. O forse non tutti: Simone Inzaghi lo considera e lo utilizza come dodicesimo, in quel centrocampo Davide non ha un posto fisso e questo è un peccato, specie se calcoliamo quanto servirebbe qui. Lui non vedeva l’ora di tornare, al di là delle sue simpatie per una o per l’altra squadra della Capitale”.

Sul futuro di Frattesi all’Inter, invece, ecco che il noto giornale ha lanciato una provocazione: “Davide è felice oggi? Beh, per adesso si accontenta, sta vincendo, gioca la Champions, è in una squadra che, a detta di tutti, è una corazzata. È chiaro che un conto è essere considerato un titolare, un altro è essere l’alternativa”.