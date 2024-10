L’Inter sfida De Zerbi sul mercato: scintille per l’erede di Calhanoglu

Come d’abitudine negli ultimi anni, l’Inter sta già cercando di programmare in largo anticipo quelle che saranno le mosse di mercato delle prossime sessioni. Il club nerazzurro, inoltre, si è messo in testa di voler ringiovanire la rosa andando a caccia di quelli che vengono considerati come i migliori talenti in circolazione nel campionato italiano.

Tra questi, uno dei principali oggetti del desiderio dell’Inter è Reda Belahyane. Il centrocampista classe 2004, acquistato dal Verona lo scorso gennaio dal Nizza, è diventato un titolare inamovibile della formazione di Paolo Zanetti. A suon di prestazioni di qualità e personalità, il giovanissimo talento è entrato nei radar di grandi club come i nerazzurri.

In merito al feeling tra Belahyane e l’Inter, Niccolò Ceccarini su TMW ha avvisato i nerazzurri della concorrenza del Marsiglia di Roberto De Zerbi, anche lui particolarmente affascinato da calciatori con certe abilità.

Questi gli aggiornamenti del giornalista: “In Serie A però non c’è solo Bernabé. I riflettori si sono accesi anche su un altro giovane talentuoso come Belahyane, classe 2004, di proprietà del Verona. Rispetto al centrocampista del Parma è più abituato a giocare davanti alla difesa. Acquistato nel gennaio 2024 dal Nizza, oggi Belahyane è diventato uno dei punti di riferimento della squadra di Zanetti e la sua crescita ha attirato l’attenzione di club anche stranieri, in primis il Marsiglia”.