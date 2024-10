Osservato speciale in Serie A: “Ecco perché piace all’Inter”

Sono diversi i calciatori attenzionati dall’Inter in quest’ultimo periodo, specialmente tra quelli che più si stanno mettendo in evidenza in Serie A. Con l’approdo di Oaktree, come ripetuto più volte, la società si è imposta col tempo un graduale ringiovanimento di quella che al momento viene considerata come una delle rose più ‘anziane’ di tutto il campionato.

Anche per questa ragione, come spiegato da Niccolò Ceccarini su TMW, l’Inter ha fissato da tempo un giovane obiettivo sul proprio taccuino. Si tratta di Adrian Bernabé, centrocampista classe 2001 di proprietà del Parma. Lo spagnolo potrebbe essere un elemento ideale per la mediana nerazzurra, soprattutto per la capacità di sapersi adattare a più posizioni e sistemi di gioco.

Così il giornalista: “Uno degli osservati speciali è sicuramente Bernabé del Parma, che piace per tanti motivi. Ovviamente per le sue grandi qualità tecniche ma anche per la sua capacità di giocare in più posizioni. Lo spagnolo nasce come trequartista ma è molto bravo anche a fare il regista e la mezzala. E proprio per tutto questo sarebbe un investimento perfetto. In più andrebbe anche nella direzione che l’Inter sta prendendo, ovvero il ringiovanimento della rosa”.