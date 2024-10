Le probabili formazioni di Roma-Inter: la decisione su Barella

Lasciata alle spalle la sosta per le nazionali, è di nuovo tempo di tuffarsi sul campo per l’Inter. La squadra di Inzaghi è attesa da diversi impegni delicati, a partire dalla sfida valida per l’8a giornata di Serie A. I nerazzurri, infatti, affronteranno la Roma, allo Stadio Olimpico.

Un impegno che Inzaghi non vuole sottovalutare e per il quale recupera anche l’infortunato Barella, che sembra destinato a partire subito titolare. Più dubbi, invece, per il rientro di Buchanan, per il quale la via scelta sembra quella della prudenza.

Pochi dubbi in attacco, con Thuram e Lautaro Martinez destinati a fare di nuovo coppia, mentre sulla destra sia Bisseck, che Dumfries, quest’ultimo protagonista con l’Olanda, scalpitano per una maglia dal primo minuto.

Di seguito le probabili formazioni di Roma-Inter: