Il Napoli sfida l’Inter anche sul mercato: “Asse portante per il futuro”

Le parole di Antonio Conte e la successiva replica di Beppe Marotta hanno acceso ulteriormente il duello tra Inter e Napoli, più di quanto avesse già fatto la combattuta sfida in campo di San Siro per la vetta della Serie A. Una rivalità che sembra pronta a infiammarsi anche in sede di mercato.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe messo gli occhi su un obiettivo dell’Inter per la difesa. Si tratta di Jaka Bijol dell’Udinese, che potrebbe partire per un’offerta da circa 15 milioni di euro.

Il difensore piace a Manna e i campani starebbero valutando con attenzione il suo profilo in un’ottica futura, con Bijol che potrebbe diventare l‘asse portante del Napoli che verrà. Da capire, allora, se e quando si accenderà la sfida con l’Inter, interessata al giocatore già da tempo.