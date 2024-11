INTERISTI ON THE ROAD: come vanno i nerazzurri in prestito

La nuova sosta per le nazionali, la terza stagionale e l’ultima del 2024, è la giusta occasione per fare un bilancio sul rendimento dei giocatori dell’Inter in prestito: quanto e come sono stati impiegati e quali le loro performance nelle rispettive squadre.

Siamo giunti dunque al nuovo appuntamento di INTERISTI ON THE ROAD, rubrica curata dalla redazione di Passione Inter. Da chi gioca in Serie A a chi milita in cadetteria, fino a chi sta provando a mettersi in mostra all’estero, ecco il recap.

VALENTIN CARBONI

Arrivato alla corte del Marsiglia di De Zerbi con grandi aspettative, l’esperienza francese di Valentin Carboni si è purtroppo già conclusa. Nell’ultima sosta con la nazionale argentina, infatti, il classe 2005 si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. La sua stagione, dunque, è già finita e i transalpini non solo non dovrebbero essercitare il diritto di riscatto a fine stagione, ma potrebbero interrompere il prestito anzitempo, con il rientro ad Appiano Gentile del giocatore. Prima dell’infortunio aveva raccolto appena 100 minuti in 4 presenze.

FRANCO CARBONI

Dopo l’estate turbolenta, con l’interruzione anticipata del prestito al River Plate, il Franco Carboni si è trasferito al Venezia. Il terzino sinistro, però, sta trovando pochissimo spazio con i lagunari: un minuto all’esordio, concessogli da Di Francesco a San Siro contro il Milan, con i veneti già sotto 4-0; appena 6 minuti contro il Parma, nell’ultima gara prima della sosta.

SEBASTIANO ESPOSITO

Era partita molto bene la prima esperienza in Serie A di Sebastiano Esposito con l’Empoli, dove è partito molto bene grazie anche alla fiducia concessagli dal tecnico Roberto D’Aversa: 9 presenze su 9 fra Serie A e Coppa Italia, delle quali 6 da titolare, con 3 gol e 2 assist. Poi è arrivato un problema muscolare, dal quale non è ancora rientrato, e che lo stat tenendo fuori da quasi un mese.

FRANCESCO PIO ESPOSITO

Francesco Pio Esposito, il più piccolo dei due fratelli nerazzurri, sta vivendo una stagione fantastica al secondo anno con la maglia dello Spezia: per lui 11 presenze e 6 gol totali Serie B il miglior marcatore del torneo senza considerare i calci di rigore. A coronare questo avvio di stagione anche uno storico poker in Nazionale Under-21. L’Inter osserva la sua crescita e sembra sempre più intenzionata a puntare su di lui per il futuro.

FILIP STANKOVIC

Come per Sebastiano Esposito, anche Filip Stankovic sta affrontando la prima esperienza in Serie A. In prestito al Venezia come Franco Carboni, il portiere serbo sta trovando migliore fortuna: dopo una partenza alle spalle di Joronen nelle ultime 5 giornate ha trovato fiducia e titolarità, esaltato anche da Di Francesco.

ALEKSANDAR STANKOVIC

Fratello di Filip e figlio di Dejan, Aleksandar Stankovic è stato prestato al Lucerna, nel campionato svizzero. Il centrocampista classe 2005 ha messo insieme fin qui 14 presenze in campionato (972 minuti totali), con un gol e due assist a referto.

EBENEZER AKINSANMIRO

Prima esperienza fra i professionisti per Ebenezer Akinsanmiro. Il centrocampista del 2004 è approdato alla Sampdoria in Serie B e nella stagione complicata dei blucerchiati, ha saputo ritagliarsi il suo spazio quasi sempre da subentrato. Sono 15 le presenze totali, tra Serie B e Coppa Italia, con anche la prima rete arrivata lo scorso 20 ottobre.

ISSIAKA KAMATE

Sono 8 le presenze in prestito per Issiaka Kamate all’Avs FS, squadra del campionato campionato portoghese, per un totale di 350′, giocati quasi tutti da ala offensiva, dopo che Inzaghi lo aveva spesso usato da esterno destro nel precampionato.

ALESSANDRO FONTANAROSA

Nuova esperienza in Serie B alla Reggiana per Alessandro Fontanarosa, che in Emilia sta provando a ritagliarsi il suo spazio con costanza: 8 presenze totali, per un minutaggio di 594 minuti, giocati sia da terzino sinistro, che da esterno mancino a tutta fascia, una posizione abbastanza inedita.

ZINHO VANHEUSDEN

Unitosi al Mechelen per una nuova esperienza in Belgio, Zinho Vanheusden continua a essere attanagliato dai problemi fisici. Fino ad oggi, infatti, ha giocato soltanto una partita, in una stagione costellata da costanti infortuni.

EDDIE SALCEDO

Rimasto all’Inter dopo il 31 agosto, Eddie Salcedo si è poi trasferito in Grecia, all’Ofi Creta, dove la campagna trasferimenti era ancora aperta. Da settembre, ha collezionato 10 partite tra campionato e Coppa, impreziosite da 3 gol e 2 assist.

MARTIN SATRIANO

Già certo di essere riscattato dal Lens, in virtù dell’obbligo presente nell’accordo con l’Inter, Martin Satriano si è però infortunato gravemente, rompendosi il legamento crociato. Pertanto, la sua stagione è già finita.