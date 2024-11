“La sua miglior prestazione”: Di Francesco STREGATO da Stankovic

Nel corso dell’intervista post-partita di Inter-Venezia a DAZN, Eusebio Di Francesco ha commentato la prestazione di Filip Stankovic, portiere di proprietà dei nerazzurri in prestito ai lagunari. Il tecnico si è detto molto impressionato dalla gara dell’estremo difensore.

Queste le sue parole:

“Ha la tranquillità del giovane e del portiere che piace a me. Al di là delle parate, oggi Filip ha fatto la miglior prestazione da quando gioca titolare anche nella gestione dei palloni e dei momenti della gara. Mi è piaciuto perché ha dato serenità e sicurezza anche nelle uscite, anche quando abbiamo mosso palla con i piedi fino alla fine, questo mi è piaciuto. Questa squadra sta lavorando in una certa direzione e lui la sta interpretando al meglio. Sta crescendo partita dopo partita e son contento per lui. Figlio d’arte? Del padre per momento ha solo il nome, il resto è tutto un altro ruolo. Personalità? Pian piano la tirerà fuori”.

Queste, invece, le parole del portiere, sempre ai microfoni di DAZN:

“Parata più bella di stasera? Non mi piace fare classifiche, ma se devo sceglierne una penso scelgo quella su Calhanoglu perché non l’ho vista partire ed è arrivata forte. San Siro? Tante emozioni, qui ne ho vissute tante”.

“Ringrazierò sempre il mister che mi ha dato fiducia e cercherò di ripagarlo in qualsiasi modo. Se mi chiede di rischiare la giocata lo faccio senza paura, son contento di lavorare con lui e andare avanti”.

“All’inizio giocavo fuori e mio fratello quello grande faceva il portiere. Poi un giorno abbiamo fatto cambio ed è rimasto così. Papà ogni tanto ci portava al campo e tirava bene, mi ha allenato anche lui diciamo”.