Nel post-partita di Inter-Venezia, Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria dei nerazzurri, che si sono così portati a -2 dal Napoli prima dello scontro diretto. Queste le sue parole:

“Dovevamo essere più cinici, però alla squadra ho fatto i complimenti a fine primo tempo, perché avevamo fatto un ottimo primo tempo, sbagliando gol importanti che avrebbero reso la gara più semplice. Il primo quarto d’ora del secondo tempo, anche con i cambi loro, abbiamo perso le distanze. Poi trovato il vantaggio il grande neo è non aver raddoppiato. Poi la Serie A la conosciamo e le partite rimangono sempre in bilico. L’ultima occasione l’ho rivista con calma e oltre al fallo di mano c’è anche la spinta su Bisseck. Bisognava essere più cinici, perché non puoi arrivare 1-0 al recupero. Onore al Venezia, che ha fatto un’ottima gara”.

“Sono tutte squadre che erano già forti, che sono state rinforzate. Anche noi ci siamo rinforzati con giocatori importanti che ci daranno una mano. Sarà un campionato molto equilibrato, siamo tutte lì in 4-5 punti. Sarà un campionato aperto e queste partite possono fare la differenza. Devi arrivarci bene, con le rotazioni a posto. Noi siamo alla quinta partita in pochi giorni e ne mancano ancora 2 ed abbiamo avuto qualche problemino. Però oggi abbiamo recuperato Acerbi e Calhanoglu e questo mi fa piacere da allenatore. Avrò bisogno di tutti”.

“Nessuna svolta del campionato, sarà una partita importante, ma tra 2 giorni e mezzo saremo contro una delle squadre più forti d’Europa. Adesso il mio pensiero è l’Arsenal”.