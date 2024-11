Calcione e SFOGO: Lautaro furioso a fine partita

Finale concitato in quel di San Siro, con il pareggio del Venezia all’ultimo secondo che ha fatto sudare freddo tutto il mondo Inter, prima della rete annullata dal VAR. Il gol è arrivato al termine di 7 minuti di recupero, che hanno molto contrariato Lautaro Martinez.

Il capitano dell’Inter ha prima tirato un calcione ai cartelloni pubblicitari a bordocampo nel finale di gare, poi si è sfogato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Il finale? Primo tempo zero minuti di recupero con gioco fermo, nel secondo 7. Per andare avanti dobbiamo migliorare tutti, se continuiamo così, il calcio va avanti e noi ci fermiamo. La rabbia è questa, non il gol preso. Perché se vogliamo un calcio migliore tutti dobbiamo dare il nostro. Però va bene, ci prendiamo i 3 punti e continuiamo a lavorare dentro al campo”.

“Certo che dobbiamo chiudere le gare prima, non dico questo. Scusami se sono troppo agitato. Siamo consapevoli che dobbiamo chiudere prima le partite, è già successo contro la Juve. Il campionato è ancora lungo, ma in questi dettagli dobbiamo ancora crescere”.

“Il gol a San Siro? Era ora. Lavoro per la squadra come dico sempre, ma il primo tempo ne ho sbagliati due. Sono contento perché ci ha portato i punti”.