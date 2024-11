L’Inter anticipa l’addio Correa: trovata la nuova squadra in Serie A

Joaquin Correa è tornato la scorsa estate all’Inter dopo il deludente prestito la Marsiglia. L’argentino ha passato tutta la preparazione con la valigia in mano, senza però trovare un nuovo club pronto a puntare su di lui. Una permanenza forzata in nerazzurro, dunque, che però potrebbe trovare fine nel mercato di gennaio.

Infatti, come riportato da La Stampa, l’argentino sarebbe finito nel mirino del Torino per sostituire l’infortunato Zapata. Correa sembrerebbe essere l’opzioni più probabile per la squadra di Vanoli, che ha nel mirino anche Kouamé, Barrow e Simeone.

Il Tucu è in scadenza a giugno e per arrivare a un suo trasferimento anticipato, Inter e Torino dovranno sedersi a un tavolino e trovare un’intesa economica valida, visto anche il contratto importante dell’attaccante interista.