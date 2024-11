Obiettivo a zero a rischio per l’Inter: “Due offerte rifiutate”

Come sottolineato anche dalle ultime parole di Beppe Marotta, l’Inter ha un rapporto particolare con i colpi di mercato a costo zero. Negli ultimi anni, i nerazzurri hanno trovato diverse fortune tramite queste operazioni e il trend non sembra destinato a esaurirsi. Uno dei nomi più caldi è quello di Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, in scadenza di contratto a giugno e già certo di lasciare il club.

Tuttavia, la situazione attorno al difensore centrale tedesco è molto intricata. In Germania si parla molto del suo possibile trasferimento, con Sky Sport e la BILD, che parlando rispettivamente di Bayern Monaco e Barcellona, come squadre molto interessate a Tah, e che già in passato si erano fatte avanti per lui.

Sempre la BILD, poi, come rilanciato da diverse fonti teutoniche, confermerebbe dei tentativi anche da parte di Inter e Juventus, entrambi respinti al mittente, dal momento che il trasferimento in Serie A non sembra essere nei piani dello stesso Tah. Da capire se questa notizia troverà conferma nelle prossime settimane.