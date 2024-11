Non solo stanchezza: il VERO motivo delle difficoltà di Lautaro con l’Inter

La condizione di Lautaro Martinez è uno dei grandi punti interrogativi in casa Inter in questo inizio di stagione. Il capitano nerazzurro, infatti, sta cercando faticosamente di tornare ai livelli della scorsa stagione, ma gli ultimi big match contro Arsenal e Napoli hanno mostrato un giocatore ben lontano dai suoi soliti standard.

A far alzare il sopracciglio, poi, è arrivato il gol con la nazionale argentina di pochi giorni, che ha mostrato un Toro più pimpante e incisivo rispetto a molte partite in maglia nerazzurra. Secondo il Corriere dello Sport, dietro queste prestazioni altalenanti, allora, non ci sarebbe solo una motivazione fisica.

A influire sul rendimento di Lautaro, infatti, ci sarebbe anche una questione tattica. Rispetto alla scorsa annata, è Lautaro Martinez a muoversi di più sul fronte offensivo, per fare spazio alle incursioni di Thuram. Pertanto, se l’anno scorso l’argentino era il punto di riferimento in zona realizzativa, ora la sua distanza dalla porta sarebbe aumentata, influendo anche sulla sua incisività sotto porta.