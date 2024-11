VIDEO – Controllo perfetto e tiro: il gol di Lautaro Martinez

Brutta serata per l’Argentina, che nella prima delle due partite di qualificazione ai Mondiali 2026 in programma per questa sosta ha perso in Paraguay. La gara si era messa subito in discesa, grazie al gol di Lautaro Martinez: gran controllo al volo per l’attaccante dell’Inter su invito di Enzo Fernandez, con tiro a incrociare. Poi la rimonta dei padroni di casa per il 2-1 finale. Di seguito il video del gol del Toro:

LAUTARO MARTÍNEZ GOAL!! ⚽️

ENZO FERNÁNDEZ ASSIST 🅰️

pic.twitter.com/kcfkAzJKEp — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 14, 2024