Inter, due firme in arrivo: “Mancano solo gli annunci”

L’Inter si appresta ad annunciare ufficialmente altri due rinnovi di contratto, che andranno a sommarsi ai quattro già messi nero su bianco con il fondo Oaktree al timone. In estate hanno prolungato l’allenatore Simone Inzaghi oltre a due pilastri quali Lautaro Martinez e Nicolò Barella, mentre a settembre è arrivata l’ufficialità per Kristjan Asllani.

Adesso sarà la volta di Yann Bisseck e Denzel Dumfries. Per il difensore tedesco, arrivato nell’estate 2023 dai danesi dell’Aarhus, qualche mese fa è stata rifiutata un’offerta da 25 milioni recapitata dal West Ham in sede di calciomercato. Adesso prolungherà il suo contratto allungandolo di un anno (dal 2028 al 2029) con tanto di adeguamento salariale: l’ingaggio raddoppierà, passando dagli attuali 750mila euro a 1,5 milioni netti. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ufficialità arriverà tra oggi e domani.

Per quanto riguarda l’olandese, anche qui è tutto fatto: Dumfries posticiperà la scadenza dal 2025 al 2028, scongiurando cosi l’addio a parametro zero temuto per la prossima estate. L’ex Psv guadagnerà 4 milioni netti, sulla base di un’intesa arrivata dopo lunghi mesi di trattative.