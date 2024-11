Più di 180 milioni per l’Inter: “Manovra monstre di Oaktree”

L’Inter si appresta ad ufficializzare altre due firme sui rinnovi di contratto. Con Yann Bisseck e Denzel Dumfries, saranno ben sei i prolungamenti concretizzati durante l’era Oaktree, dopo quelli di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Kristjan Asllani.

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla strategia del fondo californiano, definendola una “manovra monstre“, visto che l’impatto dei nuovi contratti – se consideriamo tutte le annualità da corrispondere ai tesserati – avrà un costo superiore ai 180 milioni lordi: 183,6 milioni da qui al 2029. Oaktree ha di fatto blindato tutti i calciatori con un costo del cartellino rilevante, lasciando in scadenza nel 2025 solo alcuni ultra trentenni.

Sempre secondo la rosea, per quanto riguarda il calciomercato Oaktree spingerà proprio sui profili alla Bisseck, il cui annuncio di rinnovo arriverà fra oggi e domani. Va in questa direzione l’acquisto estivo di Tomas Palacios: esborso molto simile in termini di cifre a quello per il tedesco, ci si augura che il valore di mercato cresca in egual misura nelle prossime stagioni.

Per Bisseck, qualche mese fa è stata infatti rifiutata una proposta da 25 milioni di euro del West Ham. Sarebbe stata una discreta plusvalenza (è arrivato per 7 milioni), ma il club nerazzurro ha scelto di mantenerlo in rosa e credere in una crescita ulteriore.