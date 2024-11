Inter, problema attaccanti: “Nessuna big ha questi numeri”

Uno dei problemi che l’Inter sperava di risolvere nel corso dell’ultimo calciomercato estivo era la forte dipendenza offensiva dalla coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. I nerazzurri, infatti, si sono mossi per tempo chiudendo già a febbraio per l’ingaggio di Mehdi Taremi, reduce da numeri molto positivi in termini di gol con la maglia del Porto.

Tuttavia, fino a questo momento l’iraniano non ha rispettato le aspettative e le altre due punte in organico, ovvero Marko Arnautovic e Joaquin Correa, si sono viste pochissimo e senza brillare. Gli unici gol arrivati dalle riserve offensive sono stati siglati in Champions League (tutti contro la Stella Rossa) e nessuno in Serie A, competizione nella quale i nerazzurri sono “fermi” ai 12 gol segnati da Thuram (7) e Lautaro (5).

Se limitiamo dunque il raggio d’analisi al solo campionato italiano, La Gazzetta dello Sport fa notare che nessuna delle prime 7 in classifica – Inter a parte – ha mandato in gol soltanto due attaccanti in queste prime 12 giornate.

A dispetto di questa statistica, la squadra di Simone Inzaghi è comunque il secondo miglior attacco del campionato con 26 gol segnati, dietro solo all’Atalanta. Tuttavia, alla lunga la dipendenza dai titolari potrebbe diventare dannifica e dispendiosa per i due diretti interessati, in particolare per Lautaro Martinez che, nonostante il gol con l’Argentina, appare ancora lontano dalla forma migliore.