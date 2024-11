Svolta nel futuro di Palacios: decisione a sorpresa dell’Inter

Fino a questo momento, Tomas Palacios all’Inter si è visto poco. Il difensore argentino, arrivato in estate dall’Independiente Rivadavia, ha collezionato soltanto una presenza da 9 minuti con i nerazzurri, subentrando lo scorso 30 ottobre a Empoli a vittoria ampiamente acquisita.

Secondo Tuttosport, se l’andazzo continuasse ad essere simile, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero decidere di spedire il ragazzo in prestito nel calciomercato di gennaio, per permettergli di accumulare più minuti ed esperienza nel campionato italiano. Tuttavia, il vero scenario a sorpresa svelato dal quotidiano torinese è un altro e riguarda la prossima stagione.

Com’è noto da giorni, infatti, Oaktree sta spingendo con forza per la nascita dell’Inter Under 23, che dovrebbe allenarsi al mattino sui campi di Interello e disputare le partite al “Varesina Stadium” di Venegono Superiore. L’eventuale seconda squadra nerazzurra si lega direttamente a Palacios, perché nella prossima stagione l’argentino sarà comunque mantenuto in rosa e si dividerà fra prima squadra e Under 23.

Uno scenario simile potrebbe essere studiato per diversi giovani attualmente in prestito: Issiaka Kamate (Avs, campionato portoghese), Aleksandar Stankovic (Lucerna, campionato svizzero), Ebenezer Akinsanmiro (Sampdoria) e Franco Carboni (Venezia).