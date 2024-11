Il regista ha stregato l’Inter: “Perfetto per sostituire Asllani”

Potrebbe sorgere una necessità in comune fra Inter e Milan sul calciomercato: si chiama nuovo regista. I nerazzurri pensano a un investimento per la prossima estate, soprattutto se Kristjan Asllani continuasse a non fornire i segnali di crescita desiderati, mentre i rossoneri interverranno con tutta probabilità già a gennaio, viste le incognite fisiche su Ismael Bennacer.

Secondo Tuttosport, le milanesi avrebbero messo gli occhi sullo stesso giocatore: si tratta di Reda Belahyane, classe 2004 in forza al Verona e di scena sabato 23 novembre – alla ripresa della Serie A – proprio contro l’Inter al Bentegodi. Sarà l’occasione, per i dirigenti nerazzurri, di studiarlo con grande attenzione.

Il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio seguono da tempo il marocchino con passaporto francese, anche perchè sono in corso valutazioni approfondite sullo stesso Asllani. In caso di cessione dell’ex Empoli, si cercherebbe un profilo capace di essere da subito un’alternativa ad Hakan Calhanoglu e poi di prenderne gradualmente il posto.

Il profilo di Belahyane, tra l’altro, rientra tra le linee guida di Oaktree, che cerca giovani talentuosi, forti e con valore di mercato pronto a lievitare in maglia nerazzurra. Un insieme di fattori che lo rende perfetto – secondo il quotidiano torinese – per sostituire Asllani.

Sul regista del Verona c’è però – come detto – anche il Milan. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada vantano ottimi rapporti con l’Hellas e sanno che il marocchino ha una valutazione accessibile, da circa 10 milioni di euro. Sul taccuino dei rossoneri c’è anche il nome di Morten Frendrup del Genoa.