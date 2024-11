Doppio colpo per l’Inter: “Concorrenza di mercato alla Juve”

I due reparti sui quali l’Inter sembra intenzionata a concentrare i suoi maggiori sforzi nei prossimi mesi sembrano essere la difesa e l’attacco. La prima è da ringiovanire con profili di alto livello, mentre il secondo andrà completato con giocatori pronti a prendere il posto di Arnautovic e Correa.

Intervenuto sul canale YouTube di calciomercato.it, il giornalista Marco Barzaghi ha tracciato due profili molto chiari sui quali i nerazzurri potrebbero puntare. Il primo è quello di Omar Marmoush dell’Eintracht Francoforte. Egiziano classe 1999 sta impressionando in Bundesliga in questa stagione e sembra pronto a raccogliere l’eredità di Salah in nazionale.

Per la difesa, invece, Barzaghi fa il nome di Radu Dragusin del Tottenham. L’ex Genoa potrebbe tornare in Italia e, secondo il giornalista, l’Inter potrebbe provare a fare concorrenza alla Juventus per il prestito, trattandosi di un profilo che in Serie A ha già dimostrato di saper incidere.