L’Inter RINUNCIA al colpo a zero: accordo per un nuovo incontro

Da ormai diversi anni, l’Inter è una delle società più attente in Europa a possibili investimenti su giocatori in scadenza di contratto e, quindi, ingaggiabili a costo zero. L’avvento di Oaktree, però, ha portato delle novità nelle strategie di mercato, con l’interesse sempre più marcato per profili giovani.

Un’occasione in grado di sintetizzare entrambe le visioni del club nerazzurro è quella di Nicolò Bertola, difensore centrale classe 2003 dello Spezia, in scadenza a giugno. Tuttavia, visti i buoni rapporti tra le due società, l’Inter avrebbe deciso di non acquistare il giocatore a costo zero, venendo incontro alle richieste del club ligure.

Lo riporta Il Secolo XIX, che parla dell’accordo tra i due club e di un nuovo appuntamento a fine dicembre tra i due club per far evolvere la situazione. Nel frattempo, sarebbe stata vaglia una lista di nomi che potrebbero interessare allo Spezia, come contropartite: Fontanarosa, Di Maggio, Vanheusden, Kamate, Carboni, alcuni dei nomi.