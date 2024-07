Il ‘nodo’ che separa l’Inter da Gudmundsson: ecco cosa serve

In attesa di chiudere il nuovo difensore che possa rimpiazzare numericamente Buchanan dopo il serio infortunio, l‘Inter non perde di vista l’altro grande obiettivo di questa estate. L’inseguimento del club nerazzurro nei confronti di Albert Gudmundsson non si è ancora concluso, nonostante le grandi difficoltà intorno all’affare.

Il Genoa, come abbiamo ripetuto più volte, valuta il cartellino dell’islandese non meno di 30 milioni di euro. Cifra che in questo momento l’Inter non è in grado di garantire al Grifone, ma che potrebbe ritrovarsi qualora riuscisse a mettere a segno una cessione importante.

Tutti gli indizi, come ricordato dal Corriere dello Sport, portano a Valentin Carboni. L’Inter vorrebbe mantenere il controllo sull’argentino e preferirebbe spedirlo via ancora una volta in prestito. Se il Marsiglia di Roberto De Zerbi dovesse però avvicinarsi ai 40 milioni di euro chiesti dai nerazzurri, diverrebbe complicato dire di no.

In avanti, inoltre, dovrebbero partire sia Correa che Arnautovic. Sull’argentino rimane forte l’interesse dell’Aek Atene, mentre sull’austriaco non vi sono novità sostanziali.