Il nuovo BOMBER che l’Inter vuole lanciare al Mondiale per Club

Da qualche settimana, in vista del Mondiale per Club della prossima estate, la Fifa ha annunciato l’apertura di una finestra extra di calciomercato dal 1° al 10 giugno. Una sessione che darà l’opportunità ai club partecipanti di rinforzarsi in vista dell’attesissima competizione, anche per far fronte ai contratti in scadenza al 30 giugno 2025.

L’Inter, dunque, avrà la possibilità di anticipare eventuali acquisti estivi e metterli subito alla prova durante il Mondiale. Stando a quanto rivelato da Il Giorno, il club nerazzurro starebbe pensando di aggiungere all’organico di Simone Inzaghi un nuovo giovane attaccante. Questo perché di fronte ai contratti di Arnautovic e Correa in scadenza a giugno, servirà allungare il reparto.

A questo proposito, un’ipotesi molto quotata riguarda il rientro dal prestito di Pio Esposito. L’attaccante sta facendo benissimo al secondo anno consecutivo allo Spezia e tornerà presto alla base. Nonostante l’idea del club sia quella di rispedirlo in prestito la prossima stagione in Serie A, Inzaghi potrebbe comunque utilizzarlo durante il mese del Mondiale e valutarlo da vicino

Davanti ad uno scenario del genere, non è escluso che l’Inter possa decidere di cambiare i suoi piani. Se Esposito dovesse convincere lo staff tecnico nerazzurro grazie alle sue qualità realizzative, potrebbe rimanere in prima squadra anche per la prossima stagione.