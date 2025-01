Spunta la CLAUSOLA sul contratto di Arnautovic: cosa succede

Questa mattina è stata diffusa un’importante novità che riguarda il futuro di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, fuori dai piani futuri del club nerazzurro, a fine stagione andrà in scadenza di contratto.

Il centravanti prelevato nell’estate 2023 dal Bologna non ha trovato tantissimo spazio in quest’ultima stagione, complice anche il rendimento inaspettato di Correa. Secondo quanto riferito questa mattina da Il Giorno, sul suo contratto con i nerazzurri vi sarebbe in realtà una clausola poco nota.

L’Inter, infatti, avrebbe la possibilità di attivare l’opzione per il rinnovo automatico di Arnautovic fino al giugno 2026. Uno scenario che in questo momento viene però scartato dalle parti di Viale della Liberazione, soprattutto perché solamente il club potrà decidere di esercitare o meno tale clausola.