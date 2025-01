Doppio COLPO Inter dalla Serie A con i 45 milioni di Frattesi

Le recenti voci su una possibile cessione di Davide Frattesi hanno improvvisamente riacceso i fari sul mercato dell’Inter. Il club nerazzurro ha fissato una valutazione altissima per il cartellino del centrocampista italiano, pari a circa 45 milioni di euro.

A parte i timidi sondaggi di Roma, Napoli e Tottenham, però, al momento non sono state recapitate richieste ufficiali agli uffici di Viale della Liberazione. Stando a quanto riferito questa mattina da Il Giorno, l’Inter avrebbe già in mente due possibili alternative su cui precipitarsi sul mercato qualora la cessione dovesse realmente concretizzarsi.

Il primo nome, perfetto per il ruolo di mezzala, è quello di Nico Paz. Il fantasista del Como è ancora sotto il controllo del Real Madrid che ha in mano una clausola per il riacquisto, ma viene visto da Inzaghi come il perfetto interprete della sua idea di calcio.

Un’altra parte del bottino, invece, verrebbe investita in attacco sempre per un talento della Serie A. Stiamo parlando di Santiago Castro, forte centravanti classe 2004 del Bologna considerato per caratteristiche tecniche l’alternativa perfetta a Lautaro Martinez.