Torna Pavard e si ferma Bisseck: nuovo ALLARME ad Appiano

Dopo i due giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi alla squadra al ritorno dall’impegno nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, questa mattina l’Inter è tornata al lavoro sui campi di Appiano Gentile.

Subito due notizie per il tecnico al rientro al centro sportivo. La prima, già anticipata questa mattina, riguarda il ritorno in gruppo di Benjamin Pavard che dunque verrà convocato domenica per la trasferta con il Venezia. La seconda, inattesa, fa riferimento allo stop di Bisseck che non ha preso parte alla seduta coi compagni e che ha svolto lavoro personalizzato insieme a Correa, Calhanoglu e Acerbi.

Come riportato da Sky Sport, il centrale tedesco si sentiva un po’ carico a livello muscolare e di comune accordo con lo staff medico ha preferito non rischiare. Al momento non sono previsti esami strumentali e le sue condizioni verranno valutate nel corso dei prossimi giorni.