Il piano dell’Inter per il COLPO A ZERO del 2025

Da oltre un anno l’Inter pianifica quello che potrebbe diventare il nuovo colpaccio a costo zero. Rispetto al passato, il club nerazzurro dovrà fare i conti anche con la nuova politica di Oaktree. Con il suo approdo a Milano, infatti, il fondo statunitense ha cambiato quella che era la precedente strategia in entrata: via libera agli investimenti con l’obiettivo di ringiovanire la squadra, puntando su giovani di talento per valorizzarne il potenziale.

A pagarne le conseguenze, dunque, potrebbero essere i numerosi ‘colpi a costo zero’ degli ultimi anni, divenuti un vero marchio di fabbrica della coppia Marotta-Ausilio. Nonostante ciò, almeno un acquisto dalla lista degli svincolati potrebbe comunque essere messo a segno. Questo perché i dirigenti nerazzurri lavorano da tempo su più obiettivi giunti nell’ultimo anno di contratto e potrebbero regalare un’altra gioia ai tifosi.

Ragionando per ruoli e necessità, sono due i reparti che potrebbero interessare il club nerazzurro: la difesa e l’attacco. Dietro, infatti, uno tra de Vrij e Acerbi potrebbe verosimilmente dire addio in estate. Considerato il bilancio dell’attuale stagione, sono in risalita le chance dell’olandese di rimanere. L’italiano, qualora non dovesse mostrare miglioramenti sotto l’aspetto fisico, potrebbe invece partire con un anno di anticipo e risolvere il suo contratto con i nerazzurri.

Il secondo reparto da tenere d’occhio è quello avanzato, dove Simone Inzaghi perderà sicuramente Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Ecco che si libererebbe lo slot necessario per accogliere nell’organico almeno un altro attaccante, così da completare la batteria a disposizione del tecnico.

Alla luce di quanto affermato, sono dunque due i principali indiziati in casa Inter: Jonathan Tah e Jonathan David. Entrambi hanno già rifiutato le proposte di rinnovo rispettivamente ricevute da Bayer Leverkusen e Lille, ragion per cui hanno attirato grande interesse in Europa.

Nonostante sul difensore tedesco venga dato in vantaggio il Barcellona, i noti problemi economici dei blaugrana potrebbero rimettere tutto in discussione. In tal caso, sarebbero una lotta serratissima tra il Bayern Monaco e l’Inter, che non ha mai mollato l’idea di mettere le mani su un profilo come Tah.

Il primo vero obiettivo del club nerazzurro, però, rimane David. Anche in questo caso la concorrenza è altissima, ma i rapporti con l’entourage vanno avanti da tempo e potrebbero agevolare un’eventuale asta. Il canadese è dunque in assoluto il primo candidato a diventare il nuovo colpo a zero dell’Inter per l’estate 2025. Un super attaccante che andrebbe a completare un reparto da favola insieme a Lautaro, Thuram e Taremi.