Il Tottenham fa sul serio per il bomber: scontro totale con l’Inter

Una nuova rivale si è da poco iscritta alla corsa per uno dei principali obiettivi dell’Inter per il prossimo giugno. Il club nerazzurro, che difficilmente a gennaio farà dei movimenti in entrata se non per stretta necessità, sta già programmando gli acquisti della sessione estiva.

In prima fila, c’è ovviamente il nome di un calciatore in scadenza di contratto da tempo nei radar del club nerazzurro. Stiamo parlando di Jonathan David, attaccante canadese che a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Lille.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, oltre al timido interesse di altre società come Barcellona e Bayern Monaco di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi su Passione Inter con l’esperto di mercato Florian Plettenberg, sul centravanti classe 2000 sarebbe piombato anche il Tottenham.

Gli Spurs vorrebbero anticipare le numerosi concorrenti sul calciatore tra cui l’Inter e sarebbero determinati a muovere dei passi concreti a stretto giro. Il club nerazzurro, che rimane tra i più accreditati sul futuro di David, dovrà guardarsi dalla concorrenza degli inglesi e trovare al più presto un accordo con l’entourage del calciatore sulla base di un ingaggio che dovrebbe aggirarsi sui 6/7 milioni di euro a stagione.