Ranking UEFA, cos’è successo all’Inter dopo la sconfitta

Come ogni venerdì successivo a un turno di coppe europee tra il martedì e il giovedì, anche oggi la UEFA ha reso noto il nuovo ranking aggiornato dopo gli ultimi risultati nella varie partite. Per l’Inter è stata una settimana di Champions League negativa visto che è arrivata una sconfitta per 1-0 sul campo del Bayer Leverkusen.

Il ko dei nerazzurri in Germania non ha avuto grande impatto sulla classifica di Champions League dato che Simone Inzaghi e la sua squadra sono ancora nei primi otto posti e con il destino nelle proprie mani per ottenere un pass di qualificazione diretto agli ottavi di finale.

A livello di ranking UEFA invece i nerazzurri si ritrovano ora in nona posizione dopo la sconfitta contro il Bayer, una posizione dunque stabile nei confronti degli ultimi mesi in cui Lautaro Martinez e compagni sono sempre stati in top 10. I tedeschi allenati da Xabi Alonso sono invece subito dietro, al decimo posto.

Davanti all’Inter, in ordine dal primo all’ottavo posto, troviamo: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Liverpool, Roma, PSG, Borussia Dortmund e Chelsea. I nerazzurri non sono dunque la prima formazione italiana perché ci sono i giallorossi di Claudio Ranieri piazzati meglio.

Sul fronte del ranking UEFA per nazioni invece, l’Italia è messa bene visto che occupa il secondo posto alle spalle dell’Inghilterra prima, ma deve guardarsi le spalle dal Portogallo terzo. Ricordiamo infatti che solo i primi due posti di questa graduatoria garantiscono un ulteriore posto nella prossima Champions League: obiettivo necessario per replicare le 5 squadre iscritte come quest’anno.