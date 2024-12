La colossale differenza tra Onana e Martinez che preoccupa l’Inter

Arrivato come acquisto più oneroso dell’ultima estate dell’Inter, dietro un investimento da circa 15 milioni di euro versati nelle casse del Genoa, Josep Martinez non ha ancora disputato neanche un minuto ufficiale con la nuova maglia nerazzurra.

Arrivato per giocarsi il posto con Yann Sommer dopo un primo periodo di naturale ambientamento ad un top club, il portiere spagnolo non ha ancora lasciato alcuna traccia. Da una parte per via del rendimento del compagno svizzero che anche quest’anno ha dimostrato grande solidità tra i pali, dall’altra probabilmente anche per demeriti propri.

Non è un caso se, come fatto notare da Calciomercato.com, si è subito delineata una prima sostanziale differenza rispetto a quello che era stato l’inserimento in squadra di André Onana due anni fa quando Samir Handanovic era ancora il titolare indiscusso. L’ex portiere dell’Ajax, infatti, era stato inizialmente utilizzato da Simone Inzaghi nei match di Champions League prima di diventare il nuovo numero uno dell’Inter.

Stesso allenatore, ma una gestione adesso completamente diversa visto che l’ex Genoa non ha ancora debuttato. A tal proposito, dopo aver rinviato più volte l’esordio in campionato, Martinez dovrebbe finalmente partire da titolare la prossima settimana nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese.

Indiscrezioni raccontano di alcuni errori commessi ancora in allenamento dallo spagnolo che non lasciano tranquillo Inzaghi. Nonostante l’enorme potenziale che ad Appiano Gentile non viene chiaramente messo in discussione, si richiede al classe 1999 maggiore continuità e personalità tra i pali.