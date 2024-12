Addio Inter, offerte dalla Premier: affare da 30 milioni

Il calciomercato di gennaio si avvicina sempre di più e mancano ormai pochi giorni (meno di tre settimane) all’anno nuovo e al via della sessione invernale di mercato. Per l’Inter sarà importante cercare di muoversi con anticipo per provare a mettere a segno anche qualche colpo interessante in vista anche dell’estate.

Un reparto per cui si parla da tempo di un possibile nuovo innesto è quello della mediana, in particolare nella posizione di regista dove oggi c’è l’intoccabile Calhanoglu e un Asllani che gode solo di poco spazio in un numero ridotto di partite.

Da tempo all’Inter piace molto Samuele Ricci del Torino, centrocampista di grande talento che anche in Nazionale si sta imponendo sempre di più per le sue doti in fase di impostazione e nel creare gioco davanti alla difesa.

Come riporta il quotidiano La Stampa, l’Inter c’è ancora forte sul giocatore granata ma sta aumentando sempre la concorrenza. Anche i rivali del Milan seguono il classe 2001 da diverso tempo come il Manchester City di Pep Guardiola che in quel ruolo è privo di Rodri.

Le formazioni di Premier League continuano ad essere concorrenti pericolose perché ora c’è anche il Liverpool sulle sue tracce e quindi aumenta ogni giorno il rischio che Ricci non arrivi all’Inter per passare invece in un club inglese disposto ad accettare le richieste del presidente del Torino, Urbano Cairo, da oltre 30 milioni di euro.